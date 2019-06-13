13 مصريا فى الدورة الخاصة الأولى للدبلوماسيين بالهند

عقدت الدورة الخاصة الأولى للدبلوماسيين المصريين بمعهد الخدمة الخارجية بوزارة الشئون الخارجية الهندية خلال الفترة من 10ــ 22 يونيو 2019، حيث يشارك بها 13 من شباب الدبلوماسيين المصريين، وأقام السفير جيه.إس. موكول، عميد المعهد، حفل استقبال للترحيب بالدبلوماسيين المصريين يوم 9 يونيو 2019.

وفى إطار البرنامج التدريبى للدورة، يقوم السفير تى.إس. تيرومورتى، سكرتير (العلاقات الاقتصادية) بوزارة الشئون الخارجية الهندية وعدد من كبار المسئولين بالوزارة بإلقاء المحاضرات على الدبلوماسيين المصريين المشاركين فى الدورة. وتضم الدورة الخاصة عدة محاور حول السياسة الخارجية للهند، والقضايا الدولية الرئيسية، والدبلوماسية متعددة الأطراف، والمهارات الدبلوماسية. كما يتعرف الدبلوماسيون المصريون خلال الدورة على التطورات الاقتصادية والتكنولوجية فى الهند ويقومون بجولات دراسية للتعرف على التراث الثقافى الثرى للهند. وفى إطار البرنامج، سوف يقومون أيضا بزيارة إلى مدينة أجرا.

وقد شارك 32 دبلوماسيا مصريا فى البرامج التدريبية لمعهد الخدمة الخارجية حتى الآن.