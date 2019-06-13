مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بالقناطر

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لقي 3 عمال زراعيين مصرعهم وأصيب 3 آخرين من قرية المنيرة التابعة لمركز القناطر الخيرية، بكسور وجروح جراء حادث تصادم وقع بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية وأخرى نقل ثقيل بطريق "القناطر – المناشي"، وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية إخطارًا بالحادث وبالانتقال تبين حدوث تصادم بين سيارة نصف نقل محملة بالعمالة الزراعية من قرية المنيرة بالقناطر للعمل بمزارع البصل مع سيارة نقل ثقيل أمام قرية الحسانين بطريق المناشي - القناطر.

وأسفر الحادث عن مصرع 5 عمال تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 17 عامًا وإصابة 3 آخرين بكسور وجروح وتم نقل الجثث والمصابين للمستشفيات القريبة من موقع الحادث، وتحرر محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.