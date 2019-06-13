صندوق الاستثمار الفلسطيني يستعرض عددا من المشروعات التنموية أمام اجتماعات الاتحادات النوعية المتخصصة

استعرض صندوق الاستثمار الفلسطيني أمام اجتماعات الاتحادات النوعية المتخصصة التي اختتمت أعمالها مساء اليوم الخميس بالقاهرة، عددا من المشاريع الاستثمارية التنموية بمدينة القدس في العديد من القطاعات المختلفة كالسياحة والإسكان، والمشاريع التجارية بهدف استقطاب مستثمرين لإنعاش الاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل لتثبيت المواطن الفلسطيني في مدينة القدس والمساهمة في بناء القطاعات الاقتصادية الرئيسية هناك.

وقال ممثل صندوق الاستثمار الفلسطيني أمير الدجاني في تصريح اليوم عقب اختتام المؤتمر الدوري الخمسين للاتحادات العربية النوعية المتخصصة العاملة في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية المنعقد تحت شعار "القدس عاصمة دولة فلسطين"، إن الهدف الرئيسي من العرض هو استقطاب مستثمرين عرب للمساهمة في هذه المشروعات المختلفة من خلال صندوق الاستثمار والشركات المتحالفة معه، مشيرا إلى أن الفرص المعروضة هي فرص واعدة واستراتيجية بعائد تجاري مقبول وبملكية واضحة لتضمن للمستثمر حقوقه كمساهم في هذه المشاريع.

وأكد الدجاني، أن صندوق الاستثمار سيكون له دور فاعل في أجندة المؤتمر العربي الأول القادم الخاص بالاستثمار بفلسطين والذي سيعقد في القاهرة خلال العام الجاري والذي تم إقراره خلال الاجتماعات.