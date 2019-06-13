الكويت تصدر بيانا حول التعاون بين مجلس الأمن وجامعة الدول العربية

أصدرت الكويت بيانًا رئاسيًا لمجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، حول التعاون بين المجلس وجامعة الدول العربية وذلك خلال الجلسة الأولى التي جمعت بين الجانبين تحت بند (التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية في صون السلم والأمن الدوليين).

ونشرت وكالة الأنباء الكويتية اليوم الخميس، البيان حيث جاء الاجتماع ضمن فعاليات وأنشطة رئاسة الكويت لمجلس الأمن الدولي للشهر الجاري حيث شارك كل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش والأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في هذه الجلسة التي عقدت صباح اليوم الخميس.

وقد أكد مجلس الأمن الدولي في بيانه اليوم الخميس ، مجددا مسؤوليته الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين ورحب بمبادرات التعاون القوية القائمة بالفعل بين الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

كما أكد مجلس الأمن على أهمية تكثيف التنسيق بين جامعة الدول العربية والمبعوثين الخاصين للأمم المتحدة في التعامل مع الأزمات القائمة حاليا في المنطقة العربية .

كما شدد مجلس الأمن أيضا على أهمية التعاون والتنسيق الثلاثي بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية بشأن قضايا السلام والأمن الإقليمية وكذلك التعاون والتنسيق مع المنظمات الإقليمية الأخرى بشأن الحالات ذات الاهتمام المشترك.