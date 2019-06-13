قالت الدكتورة لورا فرح، استشاري التغذية العلاجية، إن الكولاجين هو مادة طبيعية تتكون من البروتين ينتجها الجسم باستمرار، حيث أنه يقلل من تجاعيد البشرة، مشيرًة إلى أنه لا يقتصر دورة فقط على البشرة بل له وظائف أخري.

وأكدت فرح في حوار خاص لبرنامج يوم جديد المذاع على فضائية الغد، أن مادة الكولاجين يعتبر خيار جيد للذين يعانوا من هشاشة العظام أو ترقق العظام وخصوصاً عند تناوله مع الكالسيوم، وبالأخص أن هشاشة العظام تصيب العديد من الرجال والنساء وبغض النظر عن جنس المريض فالكولاجين عنصر حيوي والهدف منه هو التحكم في ضعف العظام، وقد يؤدي أيضاً إلى تحسين مرونة العظام.

وأضافت أن مادة الكولاجين يمكن أن تستخدم في الطبخ، فمادة الكولاجين مادة هلامية طبيعية، ويمكنكِ استخدم الكولاجين بالتزامن من إتباع نظام غذائي صحي و ممارسة التمارين الرياضية بانتظام والنوم الصحي السليم يساعد على فقدان الوزن، مشيرًة إلى أن الكولاجين يتوافر في البطاطا والخضراوات الخضراء.

وأوضحت فرح يساعد الكولاجين في الحصول على شعر طويل وصحي وذلك لأنه يعمل على زيادة البروتينات في الجسم وبناء شعر طبيعي ويعتمد نمو الشعر على مستوى الكولاجين في الشعر، وعند نقص الكولاجين يؤدي إلى جفاف البشرة وفقدان بريقها والشعر أيضاً، لذلك عند استهلاكه بشكل يومي يؤدي إلى شعر قوي وبشرة رقيقة كالأطفال.

وأشارت فرح تحتوي أغلب كريمات الجروح و الحروق الجلدية على مادة الكولاجين، وذلك لأن الكولاجين يساعد في تجديد نمو الجلد حيث يمتص إفرازات الجرح ويحافظ على بقاء الجرح رطب ويحمي من نمو الالتهابات البكتيرية.