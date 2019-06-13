تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الخميس، طقس لطيف على السواحل الشمالية، مائل الحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارًا، لطيف ليلًا.



وأشارت «الأرصاد»، عبر موقعها الرسمي، إلى ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، موضحة أن الرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:



الصغرى العظمى



القاهرة 23 35

الإسكندرية 21 28

الإسماعيلية 21 35

شرم الشيخ 25 35

أسيوط 24 37

أسوان 26 40

حلايب 25 32