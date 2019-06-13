الحكومة المغربية تتهم جماعة العدل والإحسان المحظورة بتحريض الطلبة لتحقيق أهداف لاتخدمهم

أصدرت الحكومة المغربية اليوم الخميس، بيانا شديد اللهجة اتهمت فيه جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة باستغلال وضعية إضراب طلبة الطب والصيدلة لتحريضهم من أجل تحقيق أهداف لا تخدم مصالح الطلبة.

وجاء في البلاغ الذي تلاه الناطق الرسمي باسم الحكومة مباشرة بعد اجتماع الحكومة المنعقد اليوم الخميس أن الحكومة لن تتوانى في اتخاذ الإجراءات القانونية المعمول بها ضد كل من سعى إلى عرقلة السير العادي لامتحانات طلبة الطب والصيدلة الذين قاطعوها، علما انه تقرر اجراؤها يوم العاشر من يونيو الجاري.

وأكدت الحكومة أن امتحانات كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان ستظل مفتوحة في وجه جميع الطلبة لاجتياز ما تبقى منها إلى غاية 25 يونيو الجاري.

يشار إلى أن طلبة الطب والصيدلة يقاطعون الدراسة منذ أكثر من شهرين ورغم مساعي الوساطة من قبل عدد من الاطراف، وامام عدم التحاق الطلبة بمدرجات الدراسة ورفضهم اجتياز الامتحانات، اضطرت الحكومة إلى التدخل وأصدرت بلاغ اليوم الذي ستكون له بدون شك تبعات.