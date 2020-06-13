المصري الوحيد بفريق «أوكسفورد» لإنتاج لقاح كورونا: نستخدم فيروس الشمبانزي في التطعيم

قال أحمد محمود سالمان، المصري الوحيد بفريق جامعة أوكسفورد لإنتاج لقاح لفيروس كورونا، إن الفيروس الذي تطوعه الجامعة الآن ضمن تجاربها هو فيروس الشمبانزي، موضحًا أن الجامعة استعانت بهذا الفيروس لعدم وجود مناعة داخل جسم الإنسان ضده.

وأضاف خلال لقاء ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «MBC مصر»، مساء السبت، أن الفكرة تعتمد على وضع جزء من المادة الوراثية المقابلة للقاح في فيروس الشمبانزي لتدريب الجهاز المناعي على التعرف على فيروس كورونا، ذاكرًا أنهم أزالوا كل جينات التكاثر منه لضمان أمانه داخل جسم الإنسان.

وأوضح أن الخلايا داخل الجسم المناعي تبدأ في عرض فيروس الشمبانزي على جهاز المناعة حتى يستطيع تكوين ذاكرة عن شكله ويبدأ في تجهيز جيش كامل للقضاء على أي فيروسات مشابهة، أو حدوت العدوى بفيروس كورونا.

وذكر أن الجامعة بدأت التجارب الإكلينيكية على القرود والفئران أواخر مارس الماضي والتي أظهرت نتائج مبشرة، متابعًا أن الجامعة طعمت أول متطوع في التجارب السريرية في الـ23 من أبريل الماضي.

وأكد أن التجربة أظهرت فعالية بنسبة 100% على القرود، قائلًا إن القرود الستة الذين تم تطعيمهم بالفيروس، من إجمالي تسعة استعانت بهم الجامعة، لم يتعرضوا للالتهاب الرئوي.