حزب ميركل يضغط لإسراع التشديد العقابي لجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال

جددت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي الألماني، أنيجريت كرامب-كارنباور، مطلبها بالإسراع في تشديد العقوبات الجنائية الخاصة بجرائم الاستغلال الجنسي للأطفال.

وقالت رئيسة الحزب، الذي كانت تتزعمه المستشارة أنجيلا ميركل، في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "وزراء داخلية كافة الولاية الألمانية الستة عشر اتخذوا في نيسان/أبريل عام 2019 قرارا يطالب بتشديد التصدي لجرائم الاستغلال الجنسي للفتيات والفتيان... إذا كانت وزارة العدل تشير الآن إلى أن القرار سيُطبق أخيرا، فإن هذا أفضل بكثير. يمكن ويتعين الآن القيام بذلك على وجه السرعة".

وكانت وزيرة العدل الألمانية، كريستين لامبرشت، رفضت في بداية الأمر مطالب بتشديد العقوبات. وعقب موجة من الانتقادات ضدها، تراجعت الوزيرة عن الرفض، وتعتزم خلال فترة قصيرة تمهيد الطريق لتشديد العقوبات، والتي تتضمن زيادة الحد الأدنى من العقوبات لحالات إساءة المعاملة، التي لا ترتبط فقط بالعنف الجسدي وسوء المعاملة، بل تتعلق أيضا بنشر مواد إباحية عن الأطفال لأغراض تجارية. ويبلغ الحد الأدنى لكلا الفئتين في هذه الجرائم 6 أشهر حتى الآن، ومن المنتظر زيادة الحد الأدنى إلى عام.

يُذكر أنه تم الكشف الأسبوع الماضي عن جريمة اعتداء جنسي فادحة بحق عدد من الأطفال في مدينة مونستر الألمانية. وكان المشتبه به الرئيسي لديه سابقتان جنائيتان بتهمة حيازة مواد إباحية عن الأطفال. وألقت السلطات حتى الآن القبض على 11 مشتبها بهم من عدة ولايات على خلفية جريمة مونتسر، من بينهم سبعة في السجن الاحتياطي.