 الجيش الليبي: أردوغان جاء للسيطرة على خيرات البلاد وليس لمساعدة الليبيين - بوابة الشروق
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الجيش الليبي: أردوغان جاء للسيطرة على خيرات البلاد وليس لمساعدة الليبيين

أردوغان
أردوغان
أ ش أ
نشر في: السبت 13 يونيو 2020 - 11:22 م | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2020 - 11:22 م

أكد الجيش الوطني الليبي -اليوم السبت- أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان جاء للسيطرة على خيرات ليبيا وليس لمساعدة الليبيين.

وذكر الجيش الليبي - في بيان أوردته قناة "العربية" الإخبارية - أنه عبر التاريخ تركيا تستولي على مقدرات الشعوب وعلى أراضيهم وتحولهم إلى لاجئين وأقليات مبعثرة مثل الأرمن والكرد.

وأوضح أنه تم إعادة تشكيل غرفة العمليات الرئيسية وتعيين ضباط قادرين على قيادة المعركة في البلاد، مشددا في الوقت ذاته على أنه يقاتل لأجل حماية البلاد والشعب، ولن يسمح بتكرر المشهد في ليبيا.

يذكر أن تركيا تستمر في ضخ المرتزقة السوريين إلى العاصمة طرابلس، فضلا عن استمرارها في نقل السلاح إلى ميليشيات حكومة الوفاق التي تقاتل ضد الجيش الليبي، على الرغم من الدعوات الدولية للتمسك بحظر توريد السلاح إلى البلاد..حسبما أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أكثر من مرة.

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