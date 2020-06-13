 محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال مبادرة «إسكندرية أجمل بطلابها» لتجميل أسوار المدارس - بوابة الشروق
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محافظ الإسكندرية يتفقد أعمال مبادرة «إسكندرية أجمل بطلابها» لتجميل أسوار المدارس

محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف
محافظ الاسكندرية اللواء محمد الشريف
هدى الساعاتى
نشر في: السبت 13 يونيو 2020 - 2:39 م | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2020 - 2:39 م
تفقد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم السبت، أعمال "مبادرة إسكندرية أجمل بطلابها"؛ لتجميل أسوار مدارس الإسكندرية، وذلك بمدرستي مصطفي كامل الفنية بنات، ومدرسة عبد الله نديم الإعدادية بنين، حيث تم الانتهاء من تجميل 30 مدرسة.

ووجه المحافظ بأن تكون أعمال المبادرة في إطار تنفيذ مشروع الهوية البصرية بالإسكندرية، والذي تنفذه الجامعة الألمانية بناء على بروتوكول تعاون الموقع بين المحافظة والجامعة الألمانية بالقاهرة.

جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، ويوسف الديب وكيل مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، وجيهان سليم منسق عام المبادرة.

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