«بي بي سي»: هل ترامب في مأزق بسبب موقفه من العلاقات العرقية في الولايات المتحدة؟

تبدو الأسابيع الأخيرة قاسية بالنسبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إذ تشير سلسلة من استطلاعات الرأي إلى أنه يتخلف بفارق متزايد عن جو بايدن منافسه الديموقراطي في الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.

وهناك تقارير عن اضطراب في حملته الانتخابية، في وقت تواجه فيه رئاسته سلسلة لا تنتهي من الأزمات.

فهل ما يحدث مجرد تراجع مؤقت، أم أن إعادة انتخابه باتت في خطر جسيم؟

يعد دونالد ترامب سياسيا تلقائيا يقوده حدسه الفطري، فقبل 4 سنوات، قفز إلى أعمق نقطة في المجمع الانتخابي وفاز بترشيح حزبه للرئاسة متحديا كل التوقعات والتنبؤات، وبعد ذلك فاز بالبيت الأبيض.

ولسنا بحاجة إلى القول إن مثل هذا الإنجاز سيعطي الشخص احتراما كبيرا لقدرته على إصدار احكامه الخاصة، فمنذ يوليو عام 2015 وحتى نوفمبر عام 2016 دخل في خلافات ومنافسات وتغريدات وتقدم من الخلف الى المقدمة بشكل درامي ليفوز في النهاية.

لقد كان الخبراء على خطأ، وكان هو محقا.

كان ترامب محقا بالتأكيد بشأن الأمور الكبيرة، فقد خاض الانتخابات كطرف خارجي في وقت بات فيه المزاج الوطني ضد المؤسسة السياسية. لقد استشعر ذلك واستفاد منه، وربما يكون نجاحه قد طمس أي أخطاء قد ارتكبت على طول الطريق.

وبعد مرور 4 سنوات، يبدو أن حدس الرئيس الغريزي يخونه هذه المرة، حيث بدا أنه يريد تكرار فوز عام 2016 فقدم نفسه كمرشح مناهض للمؤسسة يخوض معركة مع خصم من "مستنقع واشنطن"، إذ تخدم تحركاته قاعدته السياسية التي عملت لصالحه في المرة الأخيرة والتي دفعت لتحقيق معدل تصويت مرتفع بين مؤيديه في الولايات الرئيسية، في حين أن الناخبين المتردديين والمحافظين التقليديين منحوه فائدة الشك.

فعندما أدلى الناخبون المترددون بأصواتهم في الانتخابات صوتوا لصالحه دون شك.

والآن، يبدو أن قاعدته الموالية، التي تتراوح بين 30 و40 في المئة من الناخبين، وفقا للاستطلاعات، غير كافية إذا استمر النزيف في دعمه من كبار السن والمقيمين في الضواحي والناخبين المتدينين.

ومع ذلك، فإن التحركات التي قام بها الرئيس كانت خارج قواعد اللعب التي اعتمدها عام 2016 بشكل أثار الجدل، فقد قام بالتحريض على معارك حول القضايا الاجتماعية، وتعزيز نظريات المؤامرة، وشن "هجمات وضربات مضادة" ضد جميع الانتقادات.