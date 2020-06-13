فصل رئيس شرطة احدى المدن بالفلبين بزعم ضرب حراس غابات

فصلت السلطات الفلبينية رئيس شرطة مدينة بويرتو برينثيسا من منصبه بزعم لقيامه بضرب حراس غابات محليين والقبض عليهم كانت قد وظفتهم وزارة البيئة.



وقال رئيس الشرطة الوطنية أرتشي جامبوا اليوم السبت إن مارلون بالونجلونج، رئيس قوة الشرطة في بويرتو برينثيسا الواقعة على بعد نحو 600 كيلومتر من جنوب غرب مانيلا سوف يواجه تحقيقا بسبب الحادث الذي وقع في العاشر من حزيران/يونيو الجاري.



رأس بالونجلونج، حسب ما يزعم، مجموعة من رجال الشرطة الذين اعترضوا سبيل حراس الغابات الموظفين من جانب وزارة البيئة والموارد الطبيعة لتنفيذ أمر بإجلاء المقيمين بشكل غير قانوني في محمية لشجر المنجروف .



ولكن بالونجلونج ضرب بعض الحراس واقتادهم جميعا إلى قسم الشرطة. ثم أفرج عنهم لاحقا، بحسب شكوى قدمتها وزارة البيئة والموارد الطبيعية للشرطة الوطنية.



وقالت جامبوا إن بالونجلونج يحتاج إلى تفسير للسبب وراء رده بغضب على الحراس المحليين وبدا أنه يدافع عن السكان المقيمين بشكل غير قانوني الذين قطعوا أشجار المنجروف وشيدوا عدة منازل في المنطقة المحمية ما ينتهك القوانين البيئية.