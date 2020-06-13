مفتى لبنان يستنكر عمليات التخريب في بيروت

استنكر مفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان اليوم السبت عمليات التخريب في العاصمة بيروت ، مطالبا بملاحقة المخربين وإلقاء القبض عليهم وإحالتهم للقضاء المختص لمحسابتهم ومعاقبتهم.

وحمل دريان ، في بيان صحفي اليوم حسبما أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" "الدولة مسؤولية ما حصل في وسط بيروت من أعمال شغب وتكسير وحرق للمحلات التجارية من أملاك عامة وخاصة، التي ينبغي أن تكون حامية لأملاك الناس".

وقال "إن غابت الدولة عن القيام بمهامها سادت شريعة الغاب التي لا يرتضيها عاقل ولن نسكت بعد الآن عن مثل هذه الأعمال المنافية للأخلاق الإنسانية والمخلة بالأمن" .

ودعا جميع المسؤولين في الدولة الى القيام بواجبهم، والا دخلت البلاد في المحظور وهو مزيد من الفوضى وظلم الناس والتعدي على حقوقهم وأملاكهم بغير وجه حق، وهذا حرام بكل المفاهيم الدينية والأخلاقية والقانونية .

وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت مساء أول أمس الخميس وعمت مختلف المناطق اللبنانية وقطعت الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.