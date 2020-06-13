«حياة السود مهمة» على قمصان لاعبي الدوري الإنجليزي بدلا من أسمائهم

من المقرر استبدال أسماء لاعبي الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم المكتوبة على ظهر قمصانهم بعبارة "حياة السود مهمة" خلال أول 12 مباراة بعد استئناف البطولة.

وسوف يدعم الدوري الإنجليزي كذلك أي لاعب يختار أن "يجثو على ركبة واحدة" قبل أو أثناء المباراة.

وسبق أن أبدى لاعبون في الدوري الألماني لكرة القدم التضامن مع المحتجين الذين خرجوا في مظاهرات إثر مقتل الأمريكي أسود البشرة جورج فلويد بعد أن جثا شرطي على رقبته لنحو 9 دقائق.

وجاء في بيان مشترك لجميع الأندية العشرين المشاركة في الدوري الإنجليزي "نحن، اللاعبون، نقف متحدين على هدف وحيد، وهو القضاء على التحيز العنصري".

وأعلن اللاعبون في البيان التزامهم تجاه "مجتمع دولي من الإدماج، والاحترام، والفرص المتساوية للجميع، بغض النظر عن اللون أو العقيدة".

وحتى نهاية الموسم، ستحمل قمصان اللاعبين شارة بعبارة "حياة السود مهمة"، وكذلك شارة أخرى لشكر هيئة الرعاية الصحية في بريطانيا على جهود العاملين بها أثناء أزمة فيروس كورونا.

وجثا لاعبو عدد من فرق الدوري الإنجليزي أثناء تدريباتهم لالتقاط صور، نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. كما قالت منظمة "أركلها إلى الخارج" الخيرية لمناهضة العنصرية بمجال كرة القدم إن على اللاعبين ألا يجدوا حرجا في أن يجثوا على أرض الملعب أثناء المباريات.

وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إنه سوف يتعامل مع هذه الطريقة من طرق الاحتجاج من خلال "منهج المنطق السليم".

وخضع أربعة لاعبين للتحقيق من قبل إدارة الدوري الألماني لكرة القدم بشأن إعلان تضامنهم مع المظاهرات التي أعقبت مقتل فلويد (46 سنة) الشهر الماضي.

ولم تصدر قرارات بعقوبات على أي من هؤلاء اللاعبين. وقال الاتحاد الألماني لكرة القدم إنه سوف يواصل السماح للاعبين بإظهار دعمهم لهذه القضية خلال الأسابيع المقبلة.

وتستأنف مباريات الدوري الإنجليزي بدون جمهور يوم 17 يونيو بعد ثلاثة أشهر من التوقف بسبب وباء فيروس كورونا العالمي.