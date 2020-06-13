مصطفى بكري: فيروس كورونا يغير شكل الدعاية في الانتخابات البرلمانية المقبلة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب تجتمع يوم الأحد المقبل من أجل قانون تقسيم الدوائر.
وتابع خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرشحين المحتملين للانتخابات البرلمانية المقبلة، بدأوا التحرك على الأرض، مؤكدا أن الدعاية الانتخابية ستكون مختلفة بسبب فيروس كورونا.
ولفت بكري إلى أنه لا يمكن إعادة إنتاج حزب وطني جديد والمعارضة ضرورية للحياة السياسية وما حدث في انتخايات 2010 لن يتكرر مرة أخرى.
وأوضح الإعلامي مصطفى بكري أن الفترة المقبلة ساخنة في الحياة السياسية المصرية، مؤكدا على أن الرئيس السيسي يؤمن بالرأي والرأي الآخر ويدعو المصريين للتكاتف في خندق واحد لمواجهة التحديات .
وشدد على أهمية أن يأتي نواب في المجلس المقبل قادرين على التعبير عن الشعب المصري .