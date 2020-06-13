مصطفى بكري: فيروس كورونا يغير شكل الدعاية في الانتخابات البرلمانية المقبلة

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن اللجنة العليا لانتخابات مجلس النواب تجتمع يوم الأحد المقبل من أجل قانون تقسيم الدوائر.



وتابع خلال تقديم برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة صدى البلد، أن المرشحين المحتملين للانتخابات البرلمانية المقبلة، بدأوا التحرك على الأرض، مؤكدا أن الدعاية الانتخابية ستكون مختلفة بسبب فيروس كورونا.



ولفت بكري إلى أنه لا يمكن إعادة إنتاج حزب وطني جديد والمعارضة ضرورية للحياة السياسية وما حدث في انتخايات 2010 لن يتكرر مرة أخرى.

وأوضح الإعلامي مصطفى بكري أن الفترة المقبلة ساخنة في الحياة السياسية المصرية، مؤكدا على أن الرئيس السيسي يؤمن بالرأي والرأي الآخر ويدعو المصريين للتكاتف في خندق واحد لمواجهة التحديات .



وشدد على أهمية أن يأتي نواب في المجلس المقبل قادرين على التعبير عن الشعب المصري .



