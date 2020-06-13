رئيس وزراء لبنان: الشائعات أدت إلى تعميق أزمة العملة المحلية وأضعفت اقتصاد الدولة

أكد رئيس الوزراء اللبناني الدكتور حسان دياب، أن حكومته ستعمل على مواجهة الفساد ومحاربة الفاسدين واستمرار القضاء العادل ونزاهته، مشيرًا إلى وجود حملة ممنهجة تستهدف الحكومة.

وقال «دياب» خلال مؤتمر صحفي، مساء السبت، إن الشائعات أدت إلى تعميق أزمة العملة المحلية وأضعفت اقتصاد الدولة، منوهًا أن خطط الإصلاح في لبنان تتأثر بسبب الخلافات السياسية.

وأضاف أن لبنان غني بالموارد بالرغم من التعثر المالي الذي يعانيه الآن، مؤكدًا أن الحكومة ستكشف خلال الفترة المقبلة عن عدد كبير من ملفات الفساد.

وناشد المواطنين بالتحلي بمزيد من الصبر؛ لأن المعركة مع الفساد شرسة جدًا، متابعًا: «المواجهة صعبة ولكن أستطيع القول إننا وضعنا أرضية صلبة لمعركة انتصاركم على الفساد، وسنكون في مسيرة مشتركة لاستعادة الأمان الاجتماعي».

واندلعت اشتباكات بين متظاهرين وقوات الشرطة في لبنان منذ يوم الخميس الماضي، وسط مظاهرات احتجاج على أزمة اقتصادية طاحنة شهدت انهيار العملة المحلية.