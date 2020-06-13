قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أمس الجمعة: إنه "بمناسبة وباء كورونا أخذنا قرارات ظرفية لمواجهته، والقرارات الهيكلية جاءت بعد الأزمة وانخفاض أسعار البترول ولابد من البدء في إجراءات التخلص من تبعية الاقتصاد للمحروقات، كما قمت بإلغاء الضرائب على فئات كثيرة من المواطنين من الطبقات الهشة ورفعت الحد الأدنى للأجور".



وأكد أن زيادة أسعار المحروقات في قانون المالية (الموازنة العامة) التكميلي جاءت بعد دراسات وتأثيرها لا يذكر على المواطن.



واعتبر تبون أن رفع أسعار بعض السلع في الظروف الحالية هي ابتزاز، مؤكدا أنه سيتم تطبيق القانون.



وقال "إن هناك من يحرض بعدة وسائل وعبر الفيسبوك، وإننا نشهد تكالبا أجنبيا على الجزائر.. ولهذا أقول حذاري وهناك أطراف حاولت تطبيق مخطط ولم تنجح، وهذه الأطراف ستلجأ لمخطط بديل ولن تنجح أيضا"، مشيرا إلى أن هناك موجة يحضر أصحابها لشيء ما.



وأشاد تبون بالعلاقات الجزائرية الأمريكية، قائلا "لا توجد ذرة غبار في العلاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية".



كما تطرق إلى علاقات بلاده مع فرنسا، قائلا إنها "علاقة بين دولتين مستقلتين ذات سيادة، علاقات الجزائر مع كل الدول سوية ولم نتحالف يوما ما ضد دولة ما، وليس لدينا ما نخفيه عن شركائنا".