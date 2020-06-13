يستضيف الإعلامي الدكتور عمرو الليثى، الفنان محمد علاء الشهير بياسر البرنس، الذي يروي كواليس مثيرة وأسرار لايعرفها أحد، و لماذا طلب من أبنائه عدم مشاهدة مسلسل البرنس، وذلك في حلقة فنية خاصة من برنامج "واحد من الناس" في التاسعة والنصف مساء اليوم السبت، على النهار.

ويكشف "علاء" كواليس خاصة عن دوره والذي نال إعجاب المشاهدين، والعلاقة بينه وبين محمد رمضان وزاهر، كما يتطرق اللقاء إلى الحديث عن الأعمال الدرامية الأخرى التي شارك بها ومشاريعه الفنية في السينما.

كما يقدم "الليثي"، في الجزء الثاني من الحلقة حكاية "عماد"، الذي عاد إلى أهله بعد غياب 24 عامًا، يروي رحلة المعاناة والعذاب في البحث عن أسرته.