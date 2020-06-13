عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي: الانتخابات الرئاسية ستحمل مفاجآت ولا يجب الرهان على بايدن

قال الدكتور مهدي عفيفي، عضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن الانتخابات الأمريكية المقبلة ستشهد الكثير من المفاجآت، مؤكدا أن التعويل على المرشح جو بايدن لا يصح، لأن عليه خلاف.

وأضاف «عفيفي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، مساء السبت: «الصراع سيشهد الكثير وأسهم الرئيس أمريكي بدأت في التدهور، وهناك تدهور في رصيده الشعبي ويتخبط في تصريحاته، وقد يرى البعض أن بايدن هو الرهان الرابح، لكن هناك معارضة لذلك، وبالتالي لا يجب الرهان عليه، وقد نرى مفاجآت في اجتماع الحزب الخاص بالإعلان رسميا عن المرشحين لمنصبي الرئيس ونائبه، وقد يكون الاجتماع في يوليو أو أغسطس المقبلين».