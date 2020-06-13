النيابة تأمر باستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالهم



تباشر النيابة الكلية بشمال الجيزة التحقيقات حول انتحار مريض مصاب بفيروس كورونا شنقًا داخل منزله بمنطقة أوسيم بالجيزة، بسبب مرورة بأزمة نفسية حادة بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وأمرت النيابة باستدعاء أسرة المتوفى لسماع أقوالها، كما أمرت بتشريح جثة المجني عليه والتصريح بالدفن بعد بيان الصفة التشريحية، كما طلبت بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة.

وتبين من التحريات الأولية لرجال المباحث التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، أن المتوفى مريض بفيروس كورونا المستجد وأقدم على الانتحار لمروره بأزمة نفسية حادة بعد إصابته بهذا الفيروس.

وأضافت التحريات أن المتوفى متزوج ويقيم رفقة زوجته وأبنائه ووالديه داخل عقار مكون من 3 طوابق ملك له، وأنه فور علمه بإصابته بفيروس كورونا عزل نفسه في أحد الطوابق لكن بعد أيام من إصابته ساءت حالة النفسية فقرر الانتحار بإعداد مشنقة مكونة من حبل ربطة بالسقف وقفز من أعلى كرسي ليلقى مصرعه بعد أن التقط أنفاسه الأخيرة.

لتكتشف زوجته الواقعة بعد إحضار وجبة له وأثناء دخولها عليه غرفة العزل الذي يقيم فيها زوجها وجدته معلق في حبل مشنوقا ولقى مصرعه.

وتلقت مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من غرفة عمليات النجدة تفيد بقيام أحد الأشخاص مصاب بفيروس كورونا، بالانتحار شنقًا داخل منزله بمنطقة أوسيم بالجيزة، وانتقل رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة إلى محل الواقعة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة وتولت النيابة الكلية التحقيقات.