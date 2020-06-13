وزير الخارجية العراقي: تحسن الوضع في الصومال مهم جدا لنا والمنطقة

أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، اليوم السبت، أن تحسن الوضع في الصومال وتجاوز الصراعات الداخلية هناك، "مهم جدا" للعراق والمنطقة.

وقالت وزارة الخارجية العراقية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز العراقية"، إن وزير الخارجية فؤاد حسين تلقى اتصالا هاتفيا من نظيره الصومالي أحمد عيسى عوض؛ لتهنئته بمناسبة تسلمه مهام وزارة الخارجية.

ودعا الجانبان، بحسب البيان، إلى "ضرورة تعزيز العلاقات بين البلدين، والارتقاء بآفاق التعاون عبر مؤتمر التعاون الإسلامي، كما تبادلا الرؤى حول دور العراق في جامعة الدول العربية، وما يمكن أن يؤديه من دور فاعل في معالجة العديد من الأزمات التي تتعرض لها بعض الدول العربية".

ونقل البيان عن وزير الخارجية فؤاد حسين قوله إنه يتابع "تحسن الوضع في الصومال خصوصا بعد تجاوزهم الصراعات الداخلية، وهذا مهم جدا بالنسبة للعراق والمنطقة".