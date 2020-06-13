 المتظاهرون اللبنانيون يتهمون الحكومة باحتجاز أموالهم في المصارف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المتظاهرون اللبنانيون يتهمون الحكومة باحتجاز أموالهم في المصارف

لبنان
لبنان
(د ب أ)
نشر في: السبت 13 يونيو 2020 - 12:25 ص | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2020 - 12:25 ص
استمرت الاعتصامات الشعبية في لبنان مساء اليوم الجمعة، احتجاجا على الأوضاع المعيشية وعمد المحتجون إلى قطع العديد من الطرقات في مناطق متفرقة من البلاد.

ورفع المشاركون الأعلام اللبنانية ورددوا الشعارات المنددة بالسياسة المصرفية، والرافضة للمحاصصة، متهمين السلطة بتجويع الناس واحتجاز أموالهم في المصارف، وطالبوا بإعادة الأموال المنهوبة ومحاسبة الفاسدين، إلغاء الطائفية السياسية.

وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت مساء أمس الخميس وعمت مختلف المناطق اللبنانية وقطعت الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجا على تردي الأوضاع المعيشية.

وكانت المظاهرات الاحتجاجية قد انطلقت في لبنان في 17 أكتوبر الماضي في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتس آب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.

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