أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، ب‏مقتل 18 شخصًا بهجومين منفصلين في أفغانستان.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية، أعلنت أمس الجمعة أن انفجارا في مسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة كثيرين.