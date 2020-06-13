 مقتل 18 شخصًا بهجومين منفصلين في أفغانستان - بوابة الشروق
السبت 13 يونيو 2020 12:34 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

مقتل 18 شخصًا بهجومين منفصلين في أفغانستان

هدى أمين
نشر في: السبت 13 يونيو 2020 - 12:09 م | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2020 - 12:09 م

أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، ب‏مقتل 18 شخصًا بهجومين منفصلين في أفغانستان.

وكانت وزارة الداخلية الأفغانية، أعلنت أمس الجمعة أن انفجارا في مسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة كثيرين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك