مقتل 18 شخصًا بهجومين منفصلين في أفغانستان

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أفادت فضائية «العربية»، في خبر عاجل، منذ قليل، بمقتل 18 شخصًا بهجومين منفصلين في أفغانستان.
وكانت وزارة الداخلية الأفغانية، أعلنت أمس الجمعة أن انفجارا في مسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة كثيرين.