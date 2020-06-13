أعلن أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، فتح باب التظلمات عن نتائج الفصل الدراسي الأول 2019/2020، إلكترونيا للطلاب، وذلك لمدة 10 أيام في الفترة من 13 إلى 23 يونيو 2020.

وقال عزيز إنه يمكن للطالب الراغب في تقديم تظلم، الدخول على رابط بوابة التظلمات الإلكترونية وتسجيل تظلمه وذلك بكتابة رقمه القومي بشكل صحيح ثم اسم المادة التي يتظلم منها، حيث تتيح البوابة الإلكترونية للتظلمات إمكانية تسجيل تظلم وعرض مواعيد فحص التظلمات للطلاب.

وقال الدكتور صفا محمود القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إن قرار فتح باب التظلمات إلكترونيا للطلاب جاء تخفيفا على أبنائنا الطلاب فى ظل الظروف الراهنة، حتى لا يحرم أى طالب من إمكانية التقدم بتظلم، بهدف إعادة رصد درجاته والتأكد من حصوله على درجته المستحقة بكل مادة قام بالتظلم فيها.

يذكر أنه يمكن للطالب التقدم بتظلمه من خلال الرابط التالي http://mis.sohag-univ.edu.eg/tazlomat، ويتم تلقي استفسارات الطلاب من خلال الرقم 01099785457 أو من خلال رسائل صفحة الفيس بوك facebook.com/sohag.mis/.