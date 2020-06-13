نشطاء حقوق الحيوان يطالبون اليابان بوقف التجارة في الأنواع النادرة

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تشهد التجارة في الحيوانات البرية الغريبة ازدهارا في اليابان، حسبما ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليابانية نقلا عن البرنامج الدولي لحماية الحياة البرية "ترافيك".

وصادرت سلطات الجمارك في الفترة بين عامي 2007 و 2018 ، أكثر من 1000 حيوان نادر تم إدخالها إلى البلاد بشكل غير قانوني.

ويرجع نشطاء حقوق الحيوان أحد أسباب ازدهار التجارة في الحيوانات الغريبة إلى شغف الاحتفاظ بها كحيوانات أليفة في ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وذكر التقرير أنه بمجرد تهريب الحيوانات المدرجة في قائمة اتفاقية واشنطن لحماية الأنواع بنجاح إلى البلاد ، يمكن الاتجار بها بشكل قانوني في اليابان بسبب عدم وجود لوائح محلية تمنع الاتجار فيها.

ويقول نشطاء حقوق الحيوان إنه بسبب الوضع القانوني غير الصارم في اليابان، تعد هذه التجارة "منخفضة المخاطر وتدر عائدا مرتفعا".

ويطالب النشطاء الحكومة والمهتمين بالحيوانات الأليفة باتخاذ إجراء حيال ذلك.