قال المهندس هاني جيد، رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، إن سعر الذهب يتناسب طرديا مع أزمة كورونا والاضطرابات الاقتصادية التي تحدثها الجائحة العالمية الحالية، مؤكدا أنه كلما زادت الاضطرابات لجأ الناس حول العالم إلى الذهب كملاذ آمن.

وأضاف «جيد» خلال مداخلة هاتفية لقاء مع برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «DMC»، مساء السبت: «العلاقة لصيقة بين ارتفاع سعر الذهب بالاضطرابات اللي بتحصل في العالم، بسبب الأزمة المتعلقة بالجائحة والاضطرابات الاقتصادية، فالعلاقة طردية كل ما تزيد الاضطرابات والأزمة سعر الذهب بيزيد»

كما أشار إلى أن الذهب الملاذ الآمن وقت الأزمات، والأفراد يلجأؤون إلى الذهب عالميا لتأمين أموالهم وقت الأزمات؛ ما يجعل الذهب يرتفع سعره لارتفاع الطلب عليه.

وطالب رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية مؤسسات الدولة بالدعم والتساهل في التعامل مع التجار والبائعين في تحصيل الضرائب والغرامات، وتسهيل الإجراءات الحكومية.

وكانت أسعار الذهب سجلت اليوم زيادة 5 جنيهات في جرام الذهب عيار 21، حيث بلغ اليوم السبت 780 جنيهاً، مقارنة بـ765 جنيها أمس الجمعة.