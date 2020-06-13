 جهاز شئون البيئة يسهم بـ375 شجرة لتجميل ميادين العريش - بوابة الشروق
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جهاز شئون البيئة يسهم بـ375 شجرة لتجميل ميادين العريش

ميادين العريش
ميادين العريش
مصطفى سنجر:
نشر في: السبت 13 يونيو 2020 - 8:40 م | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2020 - 8:40 م

قدم جهاز شئون البيئة بشمال سيناء، ٣٧٥ شجرة تم غرسها في الميادين العامة بالعريش، بالتنسيق مع اللواء ماجد محمد أحمد رئيس مجلس مدينة العريش.

وسيتم في المرحلة الثانية المساهمة بـ٥٠٠ شجرة أخرى في تجميل الأحياء المختلفة.

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