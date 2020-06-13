جهاز شئون البيئة يسهم بـ375 شجرة لتجميل ميادين العريش

وكيل تضامن الإسكندرية يشدد على اتباع الإجراءات الوقائية حرصا على الصالح العام

«شكاوى الأعلى للإعلام» توصي بتقديم بلاغ للنائب العام للتحقيق مع المتورطين في مخالفة جسيمة على «النهار»