وزير الداخلية اللبناني: سنلاحق المخلين بالأمن ونحيلهم إلى القضاء

أكد وزير الداخلية والبلديات اللبناني العميد محمد فهمي اليوم السبت ملاحقة القوى الأمنية المخلين بالأمن وإحالتهم إلى القضاء .

ونقلت "الوكالة الوطنية للاعلام" اللبنانية اليوم عن فهمي قوله ، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "كما أكدنا مرارا على حماية المتظاهرين السلميين وقمع المشاغبين والمندسين، فإن القوى الأمنية ستعمل على ملاحقة المخلين بالأمن، ومن قاموا بتكسير وتحطيم الأملاك العامة والخاصة في قلب بيروت، وإحالتهم إلى القضاء المختص".

وأكد أن "ما شهدته بيروت أمس الجمعة وعدد من المناطق من اعتداء سافر وحاقد، مستهجن ومرفوض".

وانطلقت في بيروت اليوم تظاهرتان منددتان بحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وبالسياسة المالية وبالطبقة السياسية ، ورفع المتظاهرون لافتات تدعو إلى "المحاسبة" و"استرجاع الأموال المنهوبة".

ومن المقرر أن تلتقي المظاهرتان عند جمعية المصارف ثم تتوجهان نحو ساحة رياض الصلح بالعاصمة .