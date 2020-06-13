أظهرت لقطات كاميرا شرطي أمريكي، نُشِرت حديثًا، اللحظات الأخيرة في حياة ديريك سكوت، أثناء اعتقاله من قبل شرطة أوكلاهوما الأمريكية عام 2019، وأعلن عن وفاة سكوت بعد ساعة واحدة من ذلك.

ونشر موقع "سي إن إن" بالعربية، الفيديو، الذي بدأ بعبارة تحذيرية للمضمون تقول: "إن الفيديو يحتوي على مشاهد قد يعتبرها البعض (مزعجة)".

وفي الفيديو، بدأت مقدمة النشرة الإخبارية حديثها قائلة: "ظهر فيديو جديد (مثير للقلق) لرجل أسود توفي بعد فترة وجيزة من الاعتقال العنيف في أوكلاهوما الأمريكية".

وأضافت أن "الفيديو يظهر بعض ما حدث عندما قام 3 من ضباط شرطة مدينة أوكلاهوما الأمريكية باعتقال ديريك سكوت، حيث كانوا يستجيبون لمكالمة حول وجود رجل أسود كان يتجادل على ما يبدو مع أفراد ويلوح بسلاح".

وتابعت: "تظهر لقطات كاميرا الجسم، سكوت، يبدو أنه يتعاون مع الشرطة، عندما رفع كلتا يديه قبل أن يستدير ويهرب"، مستطردة: "وبعد حوالي دقيقة، يمكن سماع شرطية وهي تصرخ إنه يتصرف وكأنه فاقد للوعي، وبعد ساعة من احتجاز الشرطة لديريك سكوت، توفي".

وقالت والدة سكوت لشبكة "CNN"، إن ابنها كان مصابًا بالربو.

ووفقا لتقرير الفحص الطبي، فإن طريقة وفاة سكوت "لم تُحدد".

ووفقا لمحامي المقاطعة، ديفيد براتر، لم يكن هناك أي شيء غير مناسب من جانب الضباط، كما لم يكن هناك دليل على أي سوء سلوك من قبل الضباط؛ لذلك، تمت تبرئة جميع الضباط المتورطين من أي مخالفات جنائية.

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وكان فيديو وثق، مايو الماضي، اعتداء شرطي أمريكي في مدينة مينيابولس بولاية مينيسوتا الأمريكية، وضع ركبتيه على عنق رجل أسمر البشرة عند تواجده أسفل سيارة، حيث توفى بعد ذلك، وتم تحديد هويته حيث يدعى جورج فلويد.