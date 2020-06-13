نيويورك: تركيب 74 ألف جهاز تكييف للمسنين في خضم جائحة كورونا

قال عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو اليوم الجمعة إن المدينة تعتزم تركيب 74 ألف وحدة تكييف هواء في إطار خطة لتبريد الهواء للمسنين من أصحاب الدخل المتدني خلال فصول الصيف.

وذكر دي بلاسيو في مؤتمر صحفي أن المدينة قدمت بالفعل 4500 وحدة، وتهدف إلى تركيب البقية بحلول أول تموز/ يوليو. وسيذهب الكثير من هذه الوحدات إلى سكان الإسكان العام.

وأعلن عن البرنامج الذي يطلق عليه "تبريد نيويورك"، الشهر الماضي، حيث لاحظ أن حمامات السباحة العامة ستظل مغلقة في خضم جائحة فيروس كورونا.

وقال العمدة إن "فكرة البرنامج هي التركيز على أولئك الأكثر عرضة للضرر، والتأكد من أنهم في أمان، وضمان أنهم يحصلون على تبريد حتى مع وجود بعض التحديات لفيروس كورونا، وحتى مع بعض التعديلات التي اضطررنا لاتخاذها".