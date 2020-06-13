 الري: اجتماع بين وفود مصر والسودان وإثيوبيا الآن للتشاور حول النقاط العالقة بملف سد النهضة - بوابة الشروق
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الري: اجتماع بين وفود مصر والسودان وإثيوبيا الآن للتشاور حول النقاط العالقة بملف سد النهضة

سد النهضة 2020
سد النهضة 2020
هديل هلال
نشر في: السبت 13 يونيو 2020 - 5:30 م | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2020 - 5:30 م

قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إن وزراء الري في دول مصر وإثيوبيا والسودان ورؤساء الوفود للدول الثلاث، يعقدون اجتماعًا الآن باستخدام تقنية «الفيديو كونفرانس»، لمتابعة آخر التطورات بالنسبة لسد النهضة.

وأضاف «السباعي»، خلال مداخلة هاتفية لنشرة «أخبار TeN»، المذاعة عبر فضائية «TeN»، مساء السبت، أن التشاور بين الأطراف الثلاثة يتم حول النقاط العالقة وفترات الملء والتشغيل، فضلًا عن طرح الضمانات لحفظ حقوق دول المصب في مواردها المائية.

وأوضح أن الاجتماع تضمن حرص الدول على تحقيق إدارة رشيدة وحكيمة للموارد المائية للدول الثلاث، وبعض النقاط المتعلقة بأمان سد النهضة؛ لعدم وجود آثار سلبية بعد الإنشاء، فضلًا عن الدراسات البيئية المتعلقة بإنشاء السد.

وذكر متحدث وزارة الري، أن اليوم هو آخر يوم للمفاوضات بين وفود الدول الثلاث، متابعًا: «من الممكن أن يتم طرح وعرض يوم آخر لاستمرار المفاوضات إذا ما تراءى لرؤساء الوفود الثلاثة استمرارها خلال الاجتماع المنعقد اليوم».

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