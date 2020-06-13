قاديروف: الشيشان تعتزم النظر في تخفيف قيود كورونا بعد 20 يونيو

أعلن الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف، اليوم السبت، أنه سيتم النظر في المرحلة المقبلة من رفع القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس "كورونا" في الإقليم بعد 20 يونيو الجاري.

وكتب قاديروف، عبر حسابه على موقع "تويتر"، "أجريت اجتماعا في مقر العمليات المختص بمواجهة (كوفيد-19)، والوضع تحت السيطرة ومستقر... بعد 20 يونيو سننظر في مسالة المرحلة المقبلة من رفع القيود السارية"، بحسب ما نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية للأنباء.

يذكر أن سلطات جمهورية الشيشان أعلنت في الأول من يونيو عن بدء المرحلة الثانية من تخفيف القيود، وتم السماح بعمل صالونات التجميل، وأطباء الأسنان، وتم السماح للمواطنين بالتنزه على بعد لا يتجاوز 500 متر عن منازلهم.

وتشير بيانات وزارة الصحة في الشيشان إلى أنه تم تسجيل 1441 إصابة بـ "كوفيد-19"، وبلغ عدد المتعافين 1121 حالة، فيما بلغ عدد الوفيات 17 شخصا.