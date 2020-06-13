البنتاجون ينفي تلقي طلب لمشاركة عملائه السريين في المساعدة خلال الاحتجاجات

قال مسؤول لرئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأمريكي آدم شيف، إنه لم يطلب أي شخص في إدارة الرئيس دونالد ترامب أو وزارة الدفاع من وكالات الاستخبارات بالوزارة أن تكون جزءا من أنشطة "غير قانونية أو غير مناسبة" تتعلق بالاضطرابات المدنية الأخيرة في الولايات المتحدة، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الجمعة.



وذكر جوزيف كيرنان، وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الاستخبارات، في رسالة إلى شيف، أنه لم تتلق أي من الوكالات أي طلبات للحصول على دعم من وزارة الدفاع للسلطات المدنية فيما يتعلق بالاحتجاجات.



وتأتي الرسالة كرد على طلب سابق للحصول على معلومات من شيف، وهو نائب ديمقراطي من ولاية كاليفورنيا، الذي نشر الرسالة التي تلقاها من كيرنان اليوم الجمعة.