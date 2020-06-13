يبدأ جهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة، غدا /الأحد/، إجراءات تسليم الدفعة الأولى من مشروع سكن مصر، والذي تقيمه وزارة الإسكان بدمياط الجديدة.

وقال رئيس جهاز التعمير بدمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، المهندس محمد رجب - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت- إن عدد الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها غدا تبلغ 615 وحدة كاملة التشطيبات، مشيرا إلى أنه سيتم التسليم وفقا لجدول محدد تفاديا للزحام خلال عملية التسليم.

وأضاف أنه تم مد فترة التسليم لتنتهي يوم 10 أغسطس المقبل، لافتا إلى أن الجهاز وفّر كل إمكانات التسهيل خلال تسليم هذه الوحدات.