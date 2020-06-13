 غدًا.. بدء تسليم 615 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بدمياط - بوابة الشروق
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غدًا.. بدء تسليم 615 وحدة سكنية بمشروع سكن مصر بدمياط

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ:
نشر في: السبت 13 يونيو 2020 - 2:27 م | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2020 - 2:27 م

يبدأ جهاز التعمير بمدينة دمياط الجديدة، غدا /الأحد/، إجراءات تسليم الدفعة الأولى من مشروع سكن مصر، والذي تقيمه وزارة الإسكان بدمياط الجديدة.

وقال رئيس جهاز التعمير بدمياط الجديدة، والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، المهندس محمد رجب - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت- إن عدد الوحدات السكنية التي سيتم تسليمها غدا تبلغ 615 وحدة كاملة التشطيبات، مشيرا إلى أنه سيتم التسليم وفقا لجدول محدد تفاديا للزحام خلال عملية التسليم.

وأضاف أنه تم مد فترة التسليم لتنتهي يوم 10 أغسطس المقبل، لافتا إلى أن الجهاز وفّر كل إمكانات التسهيل خلال تسليم هذه الوحدات.

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