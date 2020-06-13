مسؤول حوثي: مستشفيات اليمن مهددة بالتوقف نتيجة منع دخول المشتقات النفطية

قال طه المتوكل، وزير الصحة في حكومة الحوثيين(غير معترف بها دوليا) اليوم السبت، إن المستشفيات اليمنية مهددة بالتوقف وغرف العمليات والعناية على وشك التوقف نتيجة منع "العدوان" دخول المشتقات النفطية.



وأضاف المتوكل، في بيان صحفي: "في ظل جائحة كورونا قام تحالف العدوان(التحالف العربي) بمنع دخول المشتقات النفطية لدفع الوباء إلى التفشي".



وأضاف: "توقيت منع دخول المشتقات النفطية هو توقيت خبيث وحساس ونحن نواجه الوباء ونحدّ من انتشاره، بما يعنيه ذلك من موت آلاف المدنيين".



واستغرب المتوكل من" صمت الأمم المتحدة على جريمة العدوان بقطع النفط عن القطاع الصحي والخدمات الحيوية لملايين اليمنيين".



وأردف: "إذا فرضنا بصحة كلام الأمين العام للأمم المتحدة عن كون اليمن يسجل أعلى معدل وفيات بكورونا، فلماذا تصمت على ما يرتكبه العدوان".



وأضاف: "لم تتوقف الأمم المتحدة عن التهويل على اليمنيين بذريعة كورونا، لكنها تلزم الصمت أمام جريمة قطع المشتقات النفطية".



واتهم المسؤول الحوثي، المنظمات الدولية "بعدم تقديم شيء في مواجهة كورونا في اليمن، وما قدمته من أجهزة تنفس صناعي محدودة مخصصة لبرامج أخرى وتم طلبها من عامين".



وطالب المتوكل منظمة الصحة العالمية لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالتحقيق في اختفاء 32 جهاز تنفس صناعي مخصص لبرنامج سوء التغذية من مخازن منظمة الصحة بصنعاء.



وتتهم الجماعة، تحالف دعم الشرعية باحتجاز عشرات السفن ومنعها من دخول ميناء الحديدة(خاضع لسيطرة الحوثيين)، فيما ينفي التحالف صحة ذلك.