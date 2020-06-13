الدنمارك تفتح حدودها أمام السائحين القادمين من ألمانيا من يوم الاثنين

تعتزم السلطات الدنماركية، فتح حدودها أمام السائحين القادمين من ألمانيا المجاورة اعتبارا من بعد غد الاثنين.

وتتوقع الشرطة الدنماركية أوقات انتظار ونصحت المصطافين بمتابعة أخبار حركة المرور وأن يسافروا إذا أمكن في الأوقات التي لا تكثر فيها حركة المرور.

وأضافت الشرطة أنها سيكون هناك بشكل دائم تغريدات باللغات الدنماركية والألمانية والإنجليزية للتعريف بحالة المرور، وذكرت أنه سيتم الاستعانة بأفراد إضافيين لتسريع وتيرة إجراءات الرقابة بقدر المستطاع.

وتم إعادة فتح المعبر الحدودي عند بادبورج اليوم.

يُذكر أنه بسبب جائحة كورونا، لم تكن هناك منذ منتصف الرابع عشر من مارس الماضي، سوى ثلاثة معابر فقط من أصل 13 معبرا حدوديا بين الدنمارك وألمانيا.

وقالت الشرطة الدنماركية إنه اعتبارا من بعد غد، سيتم السماح للمصطافين الألمان والنرويجيين والايسلنديين بالقدوم إلى الدنمارك طالما حجزوا لست ليال على الأقل، مشيرة إلى أن من المتوقع وصول سائحين ألمان في هذا اليوم في نحو 14 ألف شاليه تم حجزها.

تعتزم ألمانيا إنهاء إجراءات الرقابة على حدودها التي طبقتها بسبب جائحة كورونا، اعتبارا من يوم الثلاثاء المقبل، وسيتم تقليل إجراءات الرقابة تدريجيا في الأيام السابقة على هذا الموعد.