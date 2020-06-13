ألمانيا تنهي إجراءات الرقابة على حدودها

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تعتزم ألمانيا إنهاء إجراءات الرقابة على حدودها التي طبقتها بسبب جائحة كورونا، منتصف ليل غد الأحد.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها متحدث باسم وزارة الداخلية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

وكانت السلطات الألمانية قد خفضت منذ يوم الأربعاء الماضي من الإجراءات المفروضة منذ منتصف مارس الماضي.

وستبقي ألمانيا على إجراءات الرقابة المطبقة قبل وقت طويل من الأزمة على الحدود مع النمسا للحد من الهجرة غير المشروعة.

ومع رفع إجراءات الرقابة سيتمكن القادمون من الدول المجاورة من الدخول إلى الأراضي الألمانية بدون سبب محدد.

ولن تنتهي إجراءات الرقابة بالنسبة للأجانب القادمين جوا من إسبانيا قبل الحادي والعشرين من يونيو الجاري.