تظهر صورة تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وهو يقف بين والديه وهما يرتديان سترة تحمل شعار "KKK"، وهو اختصار لمنظمة "كلو كلوكس كلان" الأمريكية التي تؤمن بتفوق العنصر الأبيض على العناصر البشرية الأخرى، وتقوم في أساسها على العنصرية.

كتب مستخدمو مواقع التواصل في أمريكا تعليقات على الصورة، منها "أنا لست متفاجئًا على الإطلاق"، و"فليستريحوا في الجحيم"، ولكن هل هذه الصورة حقيقية؟

بحسب وكالة "رويترز"، تشير التعليقات التي كتبها الأمريكيون على الصورة، إلى أنهم اعتقدوا صحة الصورة بالفعل، ولكن الحقيقة أنها صورة مزيفة تم تعديلها لإلكترونيا، بتركيب السترات التي تحمل شعار المنظمة العنصرية على ملابس أبوي ترامب.

حيث التقطت الصورة الأصلية بعنوان "دونالد ترامب مع والديه ماري وفريد ​​ترامب في عام 1994"، وكانت والدته ترتدي سترة عادية ملونة منقوشة بالورود، فيما كان يرتدي والده بذلة كلاسيكية مع رابطة عنق حمراء.

تنبع التكهنات حول علاقة عائلة ترامب بالمنظمة العنصرية، نتيجة اعتقال والد ترامب، فريد، عقب وقوع أعمال شغب من المنظمة في كوينز، بنيويورك، عام 1927.

حيث ذكرت صحيفة نيويورك في تقريرها المنشور آنذاك، أن أعمال الشغب نتج عنها قائمة سجناء محكوم، ووصفت فريد ترامب بينهم، واسمته نسبة لمحل إقامته، وهو طريق ديفونشاير 175-74، في حي كوينز بجامايكا، بل وذكرت أيضا بوضوح أنه متورط في أعمال شغب.

ولكن عندما حاول مراسل صحيفة نيويورك تايمز، في عام 2015، أن يسأل ترامب، وقتما كان مرشحا رئاسيا، عما إذا كان والده قد عاش في طريق ديفونشاير وأنه هو بالفعل لكي اعتقل بعد أن تحولت تظاهرة المنظمة لأعمال شغب، رد عليه ترامب قائلا: "نعم كان تعيش جدتي ووالدي في وقت مبكر هناك، لكن الحديث عن اعتقال ابي كاذب تمامًا انا أعلم طريق ديفونشاير ولكن لا أعتقد أن والدي عاش على الإطلاق فيه".

كان أول ظهور أو تشكيل لمنظمة كلان العنصرية العنيفة، في ولاية بولاسكي في عام 1865، من قبل 6 ضباط سابقين أو محاربين قدامى في الجيش الكونفدرالي وكانوا يعارضون تحرير العبيد التي جرت عقب الحرب الأهلية الأمريكية.

وسرعان ما طورت المنظمة أساليبها العنيفة، مثل تعذيب من لا تعجبهم ألوانه أو اجناسهم كالافارقة الأمريكيين، باستخدام الحرق، لكنها انحسرت مابين أعوام 1868 و1870 ودمرت بالكامل في بدايات سبعينات القرن التاسع عشر على يد الرئيس الأمريكي أوليسيس غرانت، وهي الآن مفككة حتى وان كان يتبعها البعض.