«الحماية المدنية» تسيطر على حريق سوق السيراميك

نجحت قوات الحماية المدنية فى القاهرة من السيطرة على حريق اندلع فى سوق السيراميك بمنطقة مؤسسة الزكاة التابعة لمنطقة المرج بشرق القاهرة، وتمكنت الحماية المدنية من إنقاذ عدد من العاملين فى السوق دون إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تلقى اللواء أشرف الجندى، مدير أمن القاهرة، إخطارا بنشوب حريق داخل سوق السيراميك بمنطقة مؤسسة الزكاة، وفور انتقال قوات الحماية المدنية تم الدفع بـ 10 سيارات إطفاءأشرف عليها اللواء أسامة فاروق، مدير الحماية المدنية بالقاهرة، وتمكنت من محاصرة النيران بجميع الاتجاهات قبل امتدادها لباقي السوق.

وأمرت النيابة بسرعة انتهاء تقرير الأدلة الجنائية للوقوف على أسباب الحريق، وما إن كان السبب ماس كهربائى من عدمه.