«الوطنية للصحافة»: 32 حالة اشتباه كورونا في الصحف القومية

أكدت الهيئة الوطنية للصحافة، أن عدد الحالات المشتبه إصابتها بكورونا وتم عرضها على المستشفيات بمعرفة الهيئة وحجز بعضها وإجراء التحاليل والعزل المنزلي بلغت 32 حالة من كافة المؤسسات "الأهرام 7 حالات، والأخبار 6 ودار التحرير 3 ودار المعارف 4 ودار الهلال 2 والشركة القومية 2 ووكالة أنباء الشرق الأوسط (حالة واحدة) وروزاليوسف 7 حالات".

وراجعت الهيئة مع رؤساء المؤسسات ولجان الأزمة إجراءات شراء أدوات التعقيم والتطهير بشكل يومي وأوصت باستخدام أدوات التبخير في العنابر والأماكن المفتوحة وتتلقى تقريراً يومياً بتطورات الموقف.

وأكدت الهيئة، أنها على اتصال مستمر مع السادة رؤساء المؤسسات ولجان الأزمة في إيجاد أماكن لبعض الحالات في مستشفيات وزارة الصحة، مشيدة بجهودهم في هذا الشأن.

وأكدت ضرورة الالتزام بتنفيذ التعليمات الصادرة في هذا الشأن وهي، "التفتيش اليومي في كافة أماكن المؤسسة والتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير، وإخطار رئيس مجلس الإدارة فوراً بأية ملاحظات أو سلبيات"، ومتابعة حالات الإصابة، والإعلان عنها بشفافية تامة ودون إخفاء لتنبيه العاملين بحقيقة الأوضاع، واقتراح أماكن الغلق الفوري ومدته وإجراءات التطهير والتعقيم، بعد تأمين الأماكن تماماً وقبل دخول العاملين إليها، وإخطار رئيس مجلس الإدارة بها على الفور، الذى يقوم بدوره بإخطار الهيئة والتنسيق معها".

وتابعت: "متابعة الدخول لأماكن العمل، وعدم السماح بالدخول إلا بعد ارتداء الكمامة، وإجراء اختبار كشف الحرارة، والتطهير الشخصي للأفراد جميعاً دون استثناء قبل دخولهم، و إبداء الملاحظات لرئيس مجلس الإدارة حول مساحات التباعد الاجتماعي في أماكن العمل، وعدم السماح بالتقارب والاختلاط، والتنسيق مع رئيس مجلس الإدارة حول الأعداد الضرورية فقط المطلوب تواجدها في أماكن العمل".

واستكملت: "منع كل المخالطين للمصابين بفيروس كورونا من الدخول لأماكن العمل، ومنحهم أجازه إجبارية مدتها أسبوعين، وعدم السماح بعودتهم إلا بعد التأكد من سلامتهم، وتقديم أية مقترحات أو ملاحظات أخرى لرئيس مجلس الإدارة في إطار الحرص التام على سلامة العاملين وتقليل فرص انتشار العدوى، وتتولي الإدارة الطبية بالمؤسسة متابعة حالات الإصابة بفيروس كورونا، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة بأماكن العزل".