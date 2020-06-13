ما قصة صورة المتظاهر الذي حاول حرق العلم البريطاني خلال احتجاجات السمر في لندن؟

شارك بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، صورة تظهر متظاهرة تصعد على نصب الحرب التذكاري في لندن لإشعال النار في علم المملكة المتحدة.

بينما أظهرت صورة أخرى انتشرت على مواقع التواصل، رجلا يحمل لافتة مكتوب عليها عبارة عنصرية ضد الجنس الأبيض، اتهمته وسائل التواصل بأنه من حاول إشعال العلم.

تقول إحدى المشاركات التي نشرت صورة الشاب في 8 يونيو: "هذه هي قطعة الوحل التي حاولت حرق العلم في لندن إنه عار عليه".

بحسب وكالة رويترز، فإن صورة الشاب الذي كان يحمل اللافتة، لا تتطابق مع صورة المرأة غير الواضحة، التي يزعم أنها حاولت إحراق العلم، خلال التظاهرات القائمة ضد العنصرية بحق السمر في لندن.

وما يثبت عدم تطابق الصورتين، هو اختلاف المميزات الجسدية بينهما، فعلى الرغم من أنهما يرتديان سترات مماثلة، إلا أن الأنماط والألوان ليست هي نفسها تمامًا.

وتطورت التظاهرات في العاصمة البريطانية لندن، ما اضطر الشرطة فرض مجموعة من القوانين الجديدة، يوم السبت، تهدف لوقف أعمال العنف التي رافقت عددا من التظاهرات في العاصمة خلال الأيام القليلة الماضية.

وأبلغت الشرطة البريطانية المتظاهرين في لندن، بأن عليهم مغادرة الشوارع، بحلول الساعة الخامسة مساء، حسب ما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية.

وتهدف التغييرات في قوانين الشرطة للحيلولة دون تكرار الاشتباكات العنيفة التي وقعت الأسبوع الماضي بين الشرطة ومتظاهرين ضد العصرية بحق السمر، ضمن سلسلة الاحتجاجات الممتدة من امريكا بعد مقتل رجل أسمر على يد الشرطة، شعارها "حياة السود مهمة".

ورفعت الشرطة التماثيل المنصوبة في ساحة البرلمان منعا لاستهدافها، كما حدث مع بعضها مؤخرا.