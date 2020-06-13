 إصابة 49 شخصا بينهم 6 عسكريين في احتجاجات ليلية بشمال لبنان - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إصابة 49 شخصا بينهم 6 عسكريين في احتجاجات ليلية بشمال لبنان

بيروت - د ب أ:
نشر في: السبت 13 يونيو 2020 - 10:00 ص | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2020 - 10:00 ص

كشفت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة الإسلامية في لبنان، اليوم السبت، إصابة أكثر من 49 شخصا بينهم 6 عسكريين خلال مواجهات عنيفة بين الجيش ومتظاهرين خلال احتجاجات ليلية شهدتها ساحات مدينة طرابلس بشمال البلاد.

وقالت غرفة عمليات جهاز الطوارئ والإغاثة الإسلامية، في بيان صحفي اليوم بثته "الوكالة الوطنية للإعلام"، إن الإصابات تنوعت بين الاختناق والجروح والرضوض حيث جرى نقل بعض المصابين إلى مستشفيات المدينة.

وكانت التحركات والاحتجاجات الشعبية تجددت ليل أمس في مدينة طرابلس، حيث شهدت ساحاتها مواجهات عنيفة، حطم المحتجون خلالها واجهات المحال التجارية والمؤسسات العامة الخاصة، وأضرموا النيران ببعضها وبحاويات النفايات.

واستمرت المواجهات وعمليات الكر والفر بين المحتجين وقوات الجيش إلى بعد منتصف الليل حيث تمكنت عناصر الجيش من استعادة السيطرة وإلزام المحتجين بالتراجع إلى عمق الشوارع الداخلية.

ووفق الوكالة، عمدت قوات الجيش إلى فتح معظم الطرق التي قطعها المحتجون، حيث تشهد الشوارع صباح اليوم حركة سير خفيفة، فيما فتحت معظم المحال التجارية أبوابها.

وكانت احتجاجات شعبية قد انطلقت مساء أول أمس الخميس، وعمت مختلف المناطق اللبنانية وقطعت الطرقات بالإطارات المشتعلة احتجاجاً على تردي الأوضاع المعيشية.

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