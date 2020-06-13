لوفانور ينتظر موقف شباب الأهلي من تجديد عقده

كشف البرازيلي لوفانور هنريكي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي شباب الأهلي الإماراتي أنه تلقى عروضا من أندية خارجية، سواء في البرازيل أو أوروبا مثل إسبانيا وإيطاليا واليونان وتركيا إضافة لعرض من أحد أندية كوريا الجنوبية، لكنه يفضل البقاء في الإمارات، ومواصلة رحلته الاحترافية في دوري الخليج العربي، وبالتحديد مع فريقه شباب الأهلي.

وأشار لوفانور /29 عاما/، في تصريحات نشرتها صحيفة "الاتحاد" الإماراتية بموقعها الإلكتروني اليوم السبت، إلى أنه ينتظر موقف إدارة نادي شباب الأهلي بشأن تفعيل قرار تمديد عقده بعد أن وافق الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) التمديد للاعبين الذين تنتهي عقودهم في يونيو الجاري، وذلك بهدف استكمال الموسم الكروي.

وأكد لوفانور أن الرغبة موجودة من الطرفين، في انتظار أن تتضح الأمور بصورة نهائية خلال الأيام المقبلة، وبالتحديد بعد حسم اتحاد الكرة لمصير الموسم.

وأكد لوفانور أنه يطمح لاستكمال مشوار الدوري مع "الفرسان"، وأن يسهم في حصد اللقب، خاصة أن فريقه يتصدر البطولة بفارق ست نقاط كاملة، وعزيمة اللاعبين قوية لتتويج جهودهم طوال الموسم بفرحة الفوز بالدرع.

وعن مصيره في حال عدم استكمال مشواره مع شباب الأهلي، أوضح المهاجم البرازيلي أنه يريد البقاء في الإمارات، وينتظر العروض التي يمكن أن تصله من أندية دوري الخليج العربي، ثم يحسم قراره النهائي، مشيرا إلى أنه لا يزال صغير السن، وقادرا على العطاء وتقديم إضافة، ويملك أهدافا وطموحات كبيرة لتحقيقها.