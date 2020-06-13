شكاوى الأعلى للإعلام توصي بتقديم بلاغ للنائب العام ضد مخالفات برنامج دعاء فاروق

أوصت لجنة الشكاوى التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بتقديم بلاغ من المجلس للنائب العام للتحقيق مع مسئولي قناة (النهار) بشأن مخالفة جسيمة ارتكبها برنامج المذيعة دعاء فاروق.

وناقشت اللجنة - في اجتماعها اليوم السبت- المخالفة التي ارتكبها البرنامج، حيث استضاف في حلقة أول أمس مديرة شركة مستحضرات تجميل خريجة كلية التجارة وقدمتها مقدمة البرنامج بوصفها طبيبة، وسمح البرنامج لها بالترويج للأدوية التي تنتجها الشركة، كما تخطى البرنامج حدود الترويج بخداع وتضليل المشاهدين والتدليس عليهم بالسماح للضيفة بالحديث في أمور صحية وطبية ووصف علاجات محظور على غير الأطباء المؤهلين الحديث عنها، مما يعرض صحة المشاهدين للخطر.

وأوصت اللجنة بأن يجرى التحقيق من قبل النائب العام مع المتورطين في ارتكاب الواقعة، ومن بينهم رئيس مجلس إدارة قناة "النهار" ورئيس القناة وصاحبة شركة "ميديا ابل" المتخصصة في بيع وتأجير الوقت.