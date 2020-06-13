زوجة في دعوى خلع: «زوجي شخصيته ضعيفه غير قادر على اتخاذ قرار أو حمايتنا»

أقامت الزوجة "س" البالغة من العمر 27 عاما، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، دعوى خلع ضد زوجها بعد 4 سنوات زواج بسبب موفقته على أن الورث يتوزع بالتساوي "يعنى الولد زى البنت مش حسب الشرع"، بحسب دعوتها.

وقال محمد حسن العنتبلي، محامي الزوجة، في الدعوى، إن موكلته متزوجة منذ 4 سنوات ولديها طفلان وزوجها طبيب ورجل محترم جدا لكنه إنسان "ودني جدا دائما يسمع لغيره ورأيه ليس من دماغه، وله 3 أخوات بنات يسيطرن عليه تماما، وممكن أن يقنعنه بأشياء غلط تماما ويقتنع بسهولة".

وأضافت الزوجة في دعوها، أن زوجها ورث ورثه هو وأخواته عن أمهم واتفقوا بينهم أن الورث يتوزع بالتساوي -يعنى الولد زى البنت مش حسب الشرع- وعندما اعترضت وقولت لجوزى ليه متتوزعش حسب شرع ربنا للذكر مثل حظ الانثيين قام بالتعدي عليها بالضرب والسب قائلا "ملكيش دعوة أحنا اخوات وحرين فى بعض".

وأشارت الزوجة في دعوى الخلع، إلى أن زوجها شخصيته ضعيفه قدام أخواته البنات وأنهم كده مبينفذوش شرع ربنا، مضيفه أنه على أثر ذلك قام بترضها من منزل الزوجية مع أولادها.

وقالت الزوجة، "أنا أشعر أني بدأت أكرهه وأفقد حبي له وأشعر أيضا أنه شخص غير قادر على اتخاذ قرار وعلى حمايتنا، أنا تعبانة جدا، حياتى تحولت إلى جحيم لا يطاق، حتى أنني اشتكيت لأسرتى التي عجزت عن احتواء الأمر أمامهم".

لتعقب قائلةً: أجبرتنى أسرتى على العودة إلى بيت زوجى خوفًا من ألسنة الناس فقرر شقيقات زوجي إهانتى وجرح كرامتي فتركت منزل الزوجية، وطلبت من زوجى الطلاق لكنه رفض تنفيذًا لطلبات شقيقاته ليتركنى عامًا كامل معلقةً رافضًا تخليصى بالمعروف.