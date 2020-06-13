قالت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة تستهدف التوسع في التغطية التأمينية الفترة المقبلة، وخاصة العمالة غير المنتظمة في قطاعات عدة سواء المقاولات والمخابز وجامعي القمامة والصيادين، لافتة إلى أن هذه الفئات تستحق الاهتمام والمساهمة في الدولة.

وأضافت «القباج» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر فضائية «الحدث اليوم»، مساء السبت، أن عدد الأشخاص غير المؤمن عليهم في مصر أكثر من 10 ملايين مواطن، موضحة أن الحماية الاجتماعية والتغطية التأمينية توفر ملاءة مالية كبيرة لصندوقي التأمينات.

وأشارت إلى أن التغطية التأمينية تعطي الفرصة لامتلاك موارد لتحسين مستوى المعاشات، وتغطية الحماية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة في وقت المرض والإعاقة والبطالة، قائلة إن نظام التأمينات تكافلي بين المواطن والدولة.

وأوضحت أنه كلما ازدادت الاشتراكات كلما تم تقديم مزايا أكبر للمواطنين، متابعة أن الهيئة القومية للتأمينات هيكل إصلاحي جديد ومتكامل في البنية المعلوماتية، أو طريقة خدمة المواطن في المكاتب، إضافة إلى الميكنة الخاصة بالتأمينات واستثمار الأموال.

وذكرت أن التهرب التأميني أو الضريبي يترتب عليه مشاكل اقتصادية واجتماعية كبرى، مضيفة أن الوزارة رفعت الحد الأدنى للمعاشات التأمينية إلى 900 جنيه وهو أعلى من معاش تكافل وكرامة.

وكشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي، اليوم السبت، أن عدد المؤمن عليهم لدى هيئة التأمينات الاجتماعية بلغ 16 مليونا و804 آلاف و353، وفقًا لآخر تحديث للبيانات حتى بداية شهر مايو الماضي.