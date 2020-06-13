مينيابولس الأمريكية توافق على تغيير نظام السلامة العامة خلال عام

وافق مجلس مدينة مينيابولس الأمريكية، بالاجماع على قرار يستهل عملية تستمر لمدة عام لتبديل نظام السلامة العامة للمدينة بهدف التقليل من أولوية جهاز الشرطة.



وقالت رئيسة مجلس المدينة ليزا بندر في بيان إن "قرارات مجلس المدينة التي تم اتخاذها بالإجماع اليوم تعزز التزامنا المشترك بإحداث تغيير انتقالي في كيفية تعامل مينيابولس مع السلامة العامة بحيث يصبح كل فرد في مجتمعنا آمنا بشكل حقيقي".



وذكرت أن قرار المجلس يستهل "عملية لمدة عام من انخراط المجتمع والبحث والتغيير الهيكلي لخلق نموذج جديد انتقالي، يعزز السلامة في مينيابولس".



وأوضحت أن القرار يعبر عن دعمه لرئيس الشرطة المحلية ميداريا أرادوندو، ويتعهد بالعمل بشكل متعاون مع كل "الشركاء الراغبين في ذلك".