 شرطة لندن تفرض قيودا على مظاهرات «حياة السود مهمة» - بوابة الشروق
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شرطة لندن تفرض قيودا على مظاهرات «حياة السود مهمة»

الشرطة البريطانية
الشرطة البريطانية
(د ب أ)
نشر في: السبت 13 يونيو 2020 - 3:07 م | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2020 - 3:07 م
فرضت الشرطة البريطانية قيودا على متظاهري "حياة السود مهمة" والجماعات اليمينية اليوم السبت وسط مخاوف من اشتباكات في وسط لندن بعدما انضم الآلاف من المتظاهرين المناهضين للعنصرية لفعاليات عبر البلاد أمس الجمعة.

وخصصت شرطة العاصمة مناطق منفصلة في وسط لندن لتظاهرات "حياة السود مهمة" ومظاهرات الجماعات اليمينية المضادة وأمرت بانتهاء كل التظاهرات بحلول الخامسة مساء (1600 بتوقيت جرينتش).  

وانضم مئات الآلاف إلى المظاهرات السلمية لحد كبير على مدار الثلاثة أسابيع الماضية ولكن وسائل الإعلام البريطانية والسياسيين سلطوا الضوء على هجمات المتظاهرين على الشرطة.  

تظاهر الكثيرون أمس الجمعة في لندن وغيرها من المدن رغم مناشدة من رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي زعم أن "المتطرفين العاقدين العزم على ممارسة العنف خطفوا" الحركة.

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