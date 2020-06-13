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تايلاند تسمح بتسيير الرحلات الداخلية اعتبارا من اليوم

بانكوك - د ب ا:
نشر في: السبت 13 يونيو 2020 - 9:50 ص | آخر تحديث: السبت 13 يونيو 2020 - 9:50 ص

أعلنت هيئة الطيران المدني التايلاندية، استئناف الرحلات المحلية في مطار إقليم بوكيت بجنوب البلاد عند منتصف ليل الجمعة، في ضوء تخفيف الإجراءات المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا.

ومع ذلك، يظل الحظر ساريا على الرحلات الجوية الدولية لنقل الركاب حتى نهاية شهر يونيو الجاري.

وأفادت إدارة العلاقات العامة في إقليم بوكيت، بحدوث 227 إصابة بفيروس كورونا في الإقليم حتى الآن، و3 وفيات.

ومن المقرر أن تقلع أول رحلة داخلية تابعة لشركة "فيت جيت" التايلاندية من بانكوك إلى بوكيت عند الساعة 10:25 بتوقيت جرينتش اليوم السبت.

وسجلت تايلاند حتى الآن 3134 حالة إصابة و58 وفاة بكورونا، ولم يتم تسجيل عمليات انتقال داخلية لفيروس كورونا خلال التسعة عشر يوما الماضية.

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